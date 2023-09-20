Медвежий угол

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Покрышки на крыльях стратегических "бомберов" ВКС, над которыми смеялись в Сети, теперь называют "военной хитростью русских". Что произошло?

Покрышки на крыльях стратегических "бомберов" ВКС, над которыми смеялись в Сети, теперь называют "военной хитростью русских". Что произошло?

Пару дней назад эти кадры обошли большинство военных изданий, вызвав волну нездорового юмора. Теперь голоса критиков поутихли, а профильные специалисты начали вплотную заниматься этим вопросом.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Ребята всё сами- сами, а наше доблестное мо не в состоянии нормальной маскировкой птичек обеспечить...оленеводы, блин...
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15 час.
Tyman Ros
Зачем только это все обсуждать публично?
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4 час.
ВлаДимир
Кто служил  1980-90-х, помнит, как во все части поступал график пролета вражеских разведспутников, и по этому графику запрещалось всякое передвижение. Принимая во внимание генеральский маразм, этому графику никто не следовал. А ведь еще крыши казарм в зеленый цвет красили...
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2 час.

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