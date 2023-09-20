Покрышки на крыльях стратегических "бомберов" ВКС, над которыми смеялись в Сети, теперь называют "военной хитростью русских". Что произошло?

Ребята всё сами- сами, а наше доблестное мо не в состоянии нормальной маскировкой птичек обеспечить...оленеводы, блин...

ВлаДимир

Кто служил 1980-90-х, помнит, как во все части поступал график пролета вражеских разведспутников, и по этому графику запрещалось всякое передвижение. Принимая во внимание генеральский маразм, этому графику никто не следовал. А ведь еще крыши казарм в зеленый цвет красили...