Apple имеет право вернуть функцию пульсоксиметра в программное обеспечение ча...

Apple имеет право вернуть функцию пульсоксиметра в программное обеспечение часов Watch в США после августа 2028 годаНа рубеже декабря и января в США разворачивались драматические события в сфере патентного права: компания Masimo при поддержке американских регуляторов запретила Apple продавать на территории страны умные часы Watch Ultra 2 и Series 9 с активной функцией пульсоксиметра.