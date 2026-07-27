Сборная Италии ищет нового тренера после скандального отказа от кандидатуры Пирло

Президент Итальянской федерации футбола (ФФИ) Джованни Малаго может лично определить кандидатуру нового главного тренера сборной Италии на фоне скандала с неназначением Андреа Пирло из-за контракта экс-полузащитника с российской букмекерской компанией.
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