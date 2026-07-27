Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 016 подписчиков

Сборная Италии ищет нового тренера после скандального отказа от кандидатуры Пирло

Сборная Италии ищет нового тренера после скандального отказа от кандидатуры Пирло

Президент Итальянской федерации футбола (ФФИ) Джованни Малаго может лично определить кандидатуру нового главного тренера сборной Италии на фоне скандала с неназначением Андреа Пирло из-за контракта экс-полузащитника с российской букмекерской компанией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии