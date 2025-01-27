Стало известно почему биткоин может упасть до $75 000

Будущая ценовая траектория биткоина может столкнуться со значительными проблемами, поскольку прогнозы предполагают, что она может упасть до $75 000 из-за технической модели, известной как «двойная вершина».
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