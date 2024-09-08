Куда полететь осенью: советы профессионала

Осень считается не самым лучшим сезоном для отпуска. И абсолютно зря. Во многих странах именно в сентябре, октябре и ноябре отдыхать очень комфортно: погода уже (или еще) вполне отпускная, а цены — намного ниже, чем летом или, если речь о некоторых экзотических странах, зимой.