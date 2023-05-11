Экс-президент Молдавии Додон: население втрое переплачивает за газ

Бывший президент и глава Социалистической Партии Молдавии Игорь Додон обвиняет действующие власти республики в том, что они намеренно сохраняют высокую цену на газ для населения, чтобы использовать это как политический инструмент перед выборами.
Бывший президент и глава Социалистической Партии Молдавии Игорь Додон обвиняет действующие власти республики в том, что они намеренно сохраняют высокую цену на газ для населения, чтобы использовать это как политический инструмент перед выборами.
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