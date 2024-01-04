Профессор Зубец: россияне хотели бы получать в месяц более 115 тысяч рублей

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к началу 2024 года. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.