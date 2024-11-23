В ВСУ заявляют об ударе ВС РФ баллистической ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш»

Российская армия 21 ноября нанесла беспрецедентный удар баллистической ракетой РС-26 «Рубеж» с неядерной боеголовкой, сообщают обозреватели Telegram-канала «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские ресурсы и комментарии военных ВСУ.
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