Самый «убежденный беглец» из ГУЛАГа: что писал Солженицын о Георгий Тэнно

Александр Солженицын не зря называл Георгия Тэнно «убежденным беглецом». Еще сразу после ареста Тэнно заявил следователю, что не сдастся, и впоследствии действительно совершил несколько побегов из лагерей.
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