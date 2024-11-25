Расчет РСЗО «Ураган» поразил технику ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на красноармейском направлении поразили район сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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