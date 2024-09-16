Два енота Ракета и Кнопочка сбежали по вентиляции из антикафе в Барнауле

Сейчас сотрудники антикафе днем и ночью дежурят в здании и возле него В Барнауле два енота сбежали из антикафе "Енотопия", расположенного в здании № 69 на проспекте Социалистический, сообщили на странице заведения во "ВКонтакте".
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