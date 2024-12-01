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Поварёнок с лучшими рецептами

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    Ну и где статья? Одно, но?Курица на ростере

Салат на праздничный стол

Салат на праздничный стол

Если Вам надоели салаты с сыром, картофелем и яйцами, рекомендую попробовать этот Салат! Легкий, все продукты самые обычные и доступные, но в итоге они хорошо сочетаются между собой и салат получается вкуснейшим.

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