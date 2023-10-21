Андрей Воробьев осмотрел выставку высоких технологий в Шэньяне

РИАМО - 21 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с вице-губернатором правительства китайской провинции Ляонин Цзинь Говэйем осмотрел выставку высоких технологий «Глобальной конференции по промышленному интернету» в самом большом городе на севере КНР Шэньяне.
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