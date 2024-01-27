В Петербурге девушка вышла на улицу в коньках из-за гололеда

В Санкт-Петербурге девушка прокатилась по обледеневшему тротуару на коньках. Об этом в субботу, 27 января, проинформировало издание «Фонтанка» Уточняется, что необычную картину петербуржцы наблюдали накануне.
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