Политика как он...
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Политика как она есть

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«Вот и живи там»: Орбакайте высмеяли за видео из Нью-Йорка

«Вот и живи там»: Орбакайте высмеяли за видео из Нью-Йорка

Подписчики известной российской певицы и актриса Кристины Орбакайте высмеяли её после того, как в своих социальных сетях она разместила видео, на котором вместе с дочерью Клавдией стоит в центре праздничного Нью-Йорка.

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