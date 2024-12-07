«Вот и живи там»: Орбакайте высмеяли за видео из Нью-Йорка

Подписчики известной российской певицы и актриса Кристины Орбакайте высмеяли её после того, как в своих социальных сетях она разместила видео, на котором вместе с дочерью Клавдией стоит в центре праздничного Нью-Йорка.
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