«Пожалуйста, я не против»: стало известно, почему Буланова никак не может родить от своего молодого супруга

Молодой муж Булановой – предприниматель Руднев держит несколько ресторанов в Санкт-Петербурге. Недавно стало известно, что у него имеется налоговая задолженность, которая к февралю этого года составила около 800 тысяч рублей.
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