В РФ предложили запретить использование глушилок GPS без разрешения Минобороны

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Желающим использовать средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) придется оформить разрешение на покупку таких глушилок в Минобороны и получить от государства частоты для их использования, сообщили в "Известиях" со ссылкой на проект решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).