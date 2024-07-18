В РФ предложили запретить использование глушилок GPS без разрешения Минобороны

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Желающим использовать средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) придется оформить разрешение на покупку таких глушилок в Минобороны и получить от государства частоты для их использования, сообщили в "Известиях" со ссылкой на проект решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
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