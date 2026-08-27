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Актуальные комментарии

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Сильный руководитель

Сильный руководитель

Умение управлять само по себе не делает человека эффективным руководителем. Без понимания специфики отрасли управленческие инструменты могут применяться не по назначению, а сильный профессионал без навыков работы с людьми — так и не стать сильным менеджером.

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