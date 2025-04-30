Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата извинились перед ним

Шестеро подписантов, среди которых трое ветеранов спецназа и трое участников специальной военной операции, отозвали ранее направленное обращение с требованием проверить законность ношения государственных наград депутатом Пензенской городской думы Алексеем Ивановым.
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