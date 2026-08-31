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Мирошник заявил, что Киев отказался забирать тела погибших украинских военных

Мирошник заявил, что Киев отказался забирать тела погибших украинских военных

Украинские власти отказались от предложения организовать гуманитарную паузу для передачи останков погибших военнослужащих.

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