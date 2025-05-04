Волгоградские полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны, подполковника милиции в отставке Тимощенко Ивана Степановича

Руководство Главного управления МВД России по Волгоградской области, районного отдела полиции посетили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел подполковника милиции в отставке Тимощенко Ивана Степановича, проживающего в г.
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