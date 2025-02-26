Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го

26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева.
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