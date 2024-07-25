"НАМ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ": ОТКРОВЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦА С ПЕРЕДОВОЙ ﻿

Александр Денисов Так Вова сказал, что он "еще не начинал"... а на нет и ...

Сергей Кауфман В армии основа -единоначалие, а всякие "добровольцы", "волонтеры" и прочие, не подчиняющиеся единому командованию по сути - махновцы. Поход на Москву Пригожина и его шайки забыли?