"НАМ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ": ОТКРОВЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦА С ПЕРЕДОВОЙ ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

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Military lífeyrisþegiЯ не просто помню СССР, я там жил. ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВИ Член экспертного совета "Офицеры России", доброволец с позывным "Рахматулла" Василий Новиков — бывший замполит добровольческого отряда "Хопёр".

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Комментарии
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Александр Денисов
Так Вова сказал, что он &quot;еще не начинал&quot;... а на нет и ...
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6 час.
Сергей Кауфман
В армии основа -единоначалие, а всякие &quot;добровольцы&quot;, &quot;волонтеры&quot; и прочие, не подчиняющиеся единому командованию по сути - махновцы. Поход на Москву Пригожина и его шайки забыли?
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4 час.
Игорь Василевский
Ты откуда пишешь? Из куйева или тельавива? Ты знаешь как пахнет портянка солдатская?? Или из диванных?? Заткнись и не делай из себя глупее, чем ты есть на самом деле!!
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4 час.

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