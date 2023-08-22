Полицейские в Оренбургской области провели информационно-пропагандистскую акцию «Жизнь прекрасна, когда она безопасна»

В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспектором отделения УУП и ПДН Айгуль Газизовой посетили санаторий «Южный Урал» и провели информационно-пропагандистскую акцию «Жизнь прекрасна, когда она безопасна».