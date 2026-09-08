Зачем НЛО прилетают на Землю: где чаще всего можно встретить инопланетян

Борис Шуринов одним из первых в СССР начал исследовать НЛО. Сегодня эта тема привлекает внимание больше, чем когда-либо, ведь летающие тарелки продолжают появляться в самых разных уголках планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Татьяна Лазарева*...
- Александр Лукашен...
- «Рядом летела скл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым