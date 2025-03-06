Что происходит с доступом иностранных туристов в Северную Корею: заявление Пхеньяна

Северная Корея приостановила программу по привлечению иностранных туристов в страну всего через несколько недель после того, как первые западные туристы впервые за пять лет посетили коммунистическое государство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии