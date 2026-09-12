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FiNE NEWS

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Капитан погиб после выброса несамоходного судна на берег в Обской губе

В районе Обской губы на Ямале несамоходное судно СТ-1 было выброшено носовой частью на берег, что привело к гибели капитана.

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