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АТОР: израильский курорт снова хочет принимать туристов из России

АТОР: израильский курорт снова хочет принимать туристов из России

Израиль посетили 67 тысяч россиян в 2024 году, и число туристов может значительно увеличиться в 2025 году, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) по итогам прошедшей в России пресс-конференции посольства Израиля и минтуризма этой страны.

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