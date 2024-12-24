АТОР: израильский курорт снова хочет принимать туристов из России

Израиль посетили 67 тысяч россиян в 2024 году, и число туристов может значительно увеличиться в 2025 году, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) по итогам прошедшей в России пресс-конференции посольства Израиля и минтуризма этой страны.