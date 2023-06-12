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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о поддержке России и пожелал ей победы и процветания

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о поддержке России и пожелал ей победы и процветания

Северная Корея выражает полную поддержку и солидарность россиянам, защищающим свой суверенитет в борьбе с империалистами, и желает им процветания и победы.

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