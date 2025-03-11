Как приготовить спаржу тремя способами: жарка, бланширование, запекание

Спаржа только при правильном приготовлении сохраняет нежную текстуру и свежий аромат. Ее можно быстро обжарить на сковороде, бланшировать, оставив насыщенный цвет и легкую упругость, или запечь с беконом для глубокого, насыщенного вкуса.