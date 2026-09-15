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Родри о выборе «Барсы»: «Отказать «Реалу» сложно, я выбирал между двумя лучшими клубами мира. Меня убедили Деку и Флик, привлекла семейная атмосфера в клубе»

Родри рассказал, почему предпочел трансфер в «Барселону», а не в «Реал» этим летом.  Полузащитник сборной Испании вел переговоры со «сливочными», но перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити».

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