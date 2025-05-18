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Степанова и Букин просят МОК вернуть их на турниры: поддержка Леоновой

Степанова и Букин просят МОК вернуть их на турниры: поддержка Леоновой

Фигуристы Степанова и Букин обратились к президенту МОК с просьбой о возвращении на турниры. Их поддержала серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова, заявив о важности использования любых возможностей для допуска спортсменов.

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