Степанова и Букин просят МОК вернуть их на турниры: поддержка Леоновой

Фигуристы Степанова и Букин обратились к президенту МОК с просьбой о возвращении на турниры. Их поддержала серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова, заявив о важности использования любых возможностей для допуска спортсменов.
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