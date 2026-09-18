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Politico заявило о бурной реакции мира на проект США о санкциях против России

Politico заявило о бурной реакции мира на проект США о санкциях против России

Индия и Китай негативно отреагировали на одобренный Конгрессом США законопроект о новых санкциях против России, заявив о защите своих интересов и незаконности экстерриториальных мер.

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