Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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На Луне обнаружен необычный источник энергии

На Луне обнаружен необычный источник энергии

Недавно китайские ученые обнаружили на Луне нечто интересное… Необычный кристалл. Более того, они выяснили, что этот кристалл содержит элемент, который может заменить ядерное топливо! Давайте узнаем больше.

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Комментарии
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Edvid Linevich
Гелий-3  имеет полуцелый спин. Если  в жидком или твёрдом гелии-3 однонаправленно ориентировать спины электронов, то  получится система, обладающая антигравитационным эффектом.  Т.е.  она будет выталкиваться гравиполем Земли...  На основе такого материала возможно создание  безреактивных аппараттов для перемещения в космосе.
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