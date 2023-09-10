Броня крепка: в России и Белоруссии отмечается День танкиста

Сегодня не только в России, но и в союзной нам Белоруссии свой профессиональный праздник отмечают танкисты, ветераны танковых войск и все, кто связан с производством этих грозных боевых машин.
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