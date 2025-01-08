Европейские чудеса: жителей Бельгии призвали не есть рождественские елки

В Бельгии после окончания рождественских праздников жителей предупредили, что не стоит есть елки.AFP сообщает, что Бельгийскому федеральному агентству по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) пришлось опубликовать подобное предупреждение из-за советов неких «активистов-экологов».
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