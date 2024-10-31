Любителям пива на заметку: недоливать будут по закону

Крупнейший производитель алюминиевой тары в России компания «Арнест упаковочные решения» прекратила выпуск алюминиевых банок формата 0,5 л и перевела производственные линии на формат 0,45 л из-за невостребованности среди покупателей.
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