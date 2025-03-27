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Квартира, дом, дача

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Как пространство влияет на наше психоэмоциональное состояние?

Как пространство влияет на наше психоэмоциональное состояние?

«Измени своё окружение — и оно изменит тебя». © Роберт Кийосаки Я никогда не задумывалась, насколько сильно пространство вокруг влияет на мысли, эмоции и даже поведение, пока не переехала из старой хрущёвки в современную квартиру.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Господи... Так это очевидно!!! Столько букв о том, что понятно и так, и одной фразой можно описать...
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