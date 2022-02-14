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Историки рассказали, как в 90-е отмечали 14 февраля

Историки рассказали, как в 90-е отмечали 14 февраля

День святого Валентина ежегодно отмечается практически во всех странах мира 14 февраля. Для россиян праздник стал обыденностью, хотя и пришел в страну относительно недавно - в Советском Союзе вплоть до 90-х про День всех влюбленных никто не слышал.

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