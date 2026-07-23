Х/ф "Малыш"

Новый фильм, небольшой эпизод из взятия Мариуполя. Это вроде как бы фон, но, сложно сказать, что тут фон - сражение за Марик или история, точнее, отдельные эпизоды из жизни отдельной семьи, где мать, один сын и отчим оказались в укронацистах, а второй сын и отец сражаются за Россию, т.