Х/ф "Малыш"

Новый фильм, небольшой эпизод из взятия Мариуполя. Это вроде как бы фон, но, сложно сказать, что тут фон - сражение за Марик или история, точнее, отдельные эпизоды из жизни отдельной семьи, где мать, один сын и отчим оказались в укронацистах, а второй сын и отец сражаются за Россию, т.
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