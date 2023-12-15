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Вице-спикер Совета Федерации высоко оценила проект медицинского кластера в Академическом

Вице-спикер Совета Федерации высоко оценила проект медицинского кластера в Академическом

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили в Екатеринбурге реализацию масштабного проекта по созданию медицинского кластера в Академическом районе.

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