Вице-спикер Совета Федерации высоко оценила проект медицинского кластера в Академическом

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили в Екатеринбурге реализацию масштабного проекта по созданию медицинского кластера в Академическом районе.
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