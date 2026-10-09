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Куртку и обувь Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион в Абу-Даби

Куртку и обувь Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион в Абу-Даби

Куртка и обувь поп-звезды Майкла Джексона из клипа Thriller, а также сценическая перчатка Motown 25 и лоферы Moonwalk будут выставлены на аукцион 7 декабря в рамках первого мероприятия Julien’s Celebrity & Pop Culture Experience в Абу-Даби.

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