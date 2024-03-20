Hurriyet: Турция и США договорились о новой системе санкций против России

Турецкие компании не подвергнут санкциям за сотрудничество с Россией без предупреждения. Правительства Турции и США согласовали новый порядок, при котором сначала сделают запрос и проведут расследование, сообщила газета Hurriyet.
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