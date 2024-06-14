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Живая Кубань

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Молодой сочинец  жестоко избил двух коммунальщиков после уличной ссоры

Молодой сочинец  жестоко избил двух коммунальщиков после уличной ссоры

Молодой сочинец  жестоко избил двух коммунальщиков после уличной ссорыВ Сочи во дворе жилого дома на улице Голубые Дали в адлерском районе у молодого человека случился конфликт с работниками компании по уборке городской территории, в результате ссоры он избил их и скрылся.

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