Молодой сочинец  жестоко избил двух коммунальщиков после уличной ссоры

Молодой сочинец жестоко избил двух коммунальщиков после уличной ссорыВ Сочи во дворе жилого дома на улице Голубые Дали в адлерском районе у молодого человека случился конфликт с работниками компании по уборке городской территории, в результате ссоры он избил их и скрылся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии