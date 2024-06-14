Молодой сочинец  жестоко избил двух коммунальщиков после уличной ссоры

Молодой сочинец жестоко избил двух коммунальщиков после уличной ссорыВ Сочи во дворе жилого дома на улице Голубые Дали в адлерском районе у молодого человека случился конфликт с работниками компании по уборке городской территории, в результате ссоры он избил их и скрылся.