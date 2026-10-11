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Посредник при санации: что закон № 253-ФЗ сказал и о чём промолчал

В законе о банкротстве появился новый участник — посредник при санации. Ему посвящён один абзац п. 4 ст.

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