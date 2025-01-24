В США прошел марш противников абортов с участием Трампа и Вэнса

В Вашингтоне прошел многотысячный марш противников абортов, в ходе которого выступили американский лидер Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также другие высокопоставленные представители Республиканской партии.
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