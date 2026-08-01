Пакистан: официальные лица ввели приказ согласно разделу 144 и объявили комендантский час в Вана-Техсиле, район Нижний Южный Вазиристан, провинция Хайбер-Пахтунхва, до 19:00 по местному времени (14:00 по Гринвичу) 1 августа после недавних инцидентов, связанных с безопасностью.