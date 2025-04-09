Захарова: в МИД обсудят переселение граждан недружественных стран в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с главами субъектов страны проблематику переселения граждан недружественных государств.
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