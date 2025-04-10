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Царьград

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"Я убью твою дочь". Обиженный мужчина мстит подруге после 13 лет разлуки за свою никчемную жизнь

"Я убью твою дочь". Обиженный мужчина мстит подруге после 13 лет разлуки за свою никчемную жизнь

Мужчина пытался заставить бывшую подругу возобновить отношения. Он терроризировал её семью, присылая по 400 сообщений с угрозами в день.

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