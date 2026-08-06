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"Росатом" расширил сертификацию в системе "КИИ‑Серт" на нефтегазовую отрасль

"Росатом" расширил сертификацию в системе "КИИ‑Серт" на нефтегазовую отрасль

Система добровольной сертификации "КИИ-Серт", запущенная в 2024 году для обеспечения технологической независимости в атомной и космической отраслях, распространила свое действие на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России.

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